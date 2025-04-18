Грошова допомога у Харкові від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у 2025 році стала доступнішою та вигіднішою для мешканців, які постраждали внаслідок війни, повідомляє Politeka..

Програма, спрямована на підтримку найбільш уразливих категорій населення, нині охоплює ширше коло отримувачів.

Відтепер розмір виплати збільшено до 3 600 гривень на кожного члена родини щомісяця — раніше ця сума становила 2 200 грн. Сума надається протягом трьох місяців, що дає змогу отримати загалом 10 800 гривень на людину. Грошова допомога у Харкові доступна як для внутрішньо переміщених осіб, так і для тих, хто повернувся з-за кордону до постійного місця проживання.

Подати заявку можна у пунктах збору даних, які працюють у місті з 13 січня, або ж онлайн — за наявності доступу до інтернету. Необхідно мати документи, що підтверджують особу та статус ВПО. Особливу увагу в програмі приділено людям із інвалідністю, самотнім пенсіонерам, а також тим, хто не отримує іншої фінансової підтримки. Участь у програмі можна оформити як самостійно, так і через довірену особу.

Збір і перевірку даних проводить благодійний фонд «Право на захист» — саме він є партнером УВКБ ООН у реалізації цієї ініціативи. На сайті фонду можна знайти актуальні адреси пунктів реєстрації, графіки роботи та перелік документів для подачі.

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