Денежная помощь в Харькове от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в 2025 году стала доступнее и выгоднее жителям, пострадавшим в результате войны, сообщает Politeka.
Программа, направленная на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, в настоящее время охватывает более широкий круг получателей.
Теперь размер выплаты увеличен до 3 600 гривен на каждого члена семьи ежемесячно — раньше эта сумма составляла 2 200 грн. Сумма предоставляется в течение трех месяцев, что позволяет получить в общей сложности 10 800 гривен на человека. Денежная помощь в Харькове доступна как для внутренне перемещенных лиц, так и для вернувшихся из-за границы к постоянному месту жительства.
Подать заявку можно в пунктах сбора данных, работающих в городе с 13 января, или онлайн — при наличии доступа в интернет. Необходимо иметь документы, подтверждающие личность и статус ВПЛ. Особое внимание в программе уделено людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, а также тем, кто не получает другой финансовой поддержки. Участие в программе можно оформить как самостоятельно, так и через доверенное лицо.
Сбор и проверку данных проводит благотворительный фонд «Право на защиту», именно он является партнером УВКБ ООН в реализации этой инициативы. На сайте фонда можно найти актуальные адреса пунктов регистрации, график работы и перечень документов для подачи.
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