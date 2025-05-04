Местных жителей ждут отключения газа на неделю с 5 по 12 мая в Харьковской области, поэтому стоит знать, к чему готовиться.

Отключения газа на неделю с 5 по 12 мая в Харьковской области будут касаться одного города, сообщает Politeka.

Отключение газа на неделю с 5 по 12 мая в Харьковской области предполагают, что жителям Балаклеи следует быть готовыми к изменениям в быту. Ожидается временное прекращение снабжения.

По словам представителей филиала предприятия, обслуживающего газовые сети, 7 числа запланированы технические работы. Они направлены на повышение надежности и стабильности снабжения всего города. Однако, как это часто бывает, для проведения работ потребуется временно остановить подачу голубого топлива.

Чтобы избежать долговременного распределения специалистов по домам, жильцов просят самостоятельно прекратить пользование газом с восьми утра в среду. Если это удастся реализовать, система останется стабильной и не потребует сложного перезапуска. В таком случае работники смогут провести ремонт без общего прекращения поставок.

Все эти мероприятия планируют завершить еще в тот же вечер, но только после официального сообщения можно будет снова пользоваться голубым топливом в быту. Отключение газа на неделю с 5 по 12 мая в Харьковской области касается преимущественно технической подготовки сетей к следующему периоду эксплуатации.

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