Якщо ви шукаєте найдешевші квартири в Києві, то є чимало варіантів для оренди, які можуть вам підійти.

Найдешевші квартири в Києві для оренди підійдуть для тих, хто шукає комфортне житло без значних витрат, повідомляє Politeka.

Серед найвигідніших варіантів — 1-кімнатні помешкання в різних районах столиці, які можна орендувати за ціною від 5 700 грн на місяць.

Вулиця Мілютенка, 7 – 1-кімнатна за 5 700 грн. Помешкання розташоване на 3-му поверсі 9-поверхового будинку, загальна площа — 32 м². Тут є всі необхідні зручності, окрім побутової техніки, але власник готовий купити техніку за свої кошти. До станції метро — 10 хвилин пішки. Це чудовий варіант для тих, хто готовий вкластися в недорогу оренду та додатково організувати побут.

Вулиця Вірменська, 27/31 – 1-кімнатна за 6 000 грн. Житло на 9-му поверсі, з хорошим ремонтом і всіма необхідними побутовими приладами: холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч. Хоча ліфт не працює, вигода ціни та чудова інфраструктура компенсують цей недолік. У пішій доступності магазини, кафе та медичні установи, а також зручна транспортна розв'язка.

Вулиця Радунська, 38 – 1-кімнатна за 7 000 грн. Квартира на 6-му поверсі цегляного будинку. Вона має косметичний ремонт, встановлені лічильники на воду та всі необхідні меблі і техніку для комфортного проживання: двоспальний диван, холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч. Житло розташоване в районі з розвинутою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням до станцій метро.

Отже, найдешевші квартири в Києві — це реальний варіант для оренди за доступними цінами, які пропонують комфорт і зручність для мешканців столиці.

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