Если вы ищете самые дешевые квартиры, то есть немало вариантов для аренды, которые могут вам подойти.

Самые дешевые квартиры в Киеве для аренды подойдут для ищущих комфортное жилье без значительных затрат, сообщает Politeka.

Среди самых выгодных вариантов – 1-комнатные помещения в разных районах столицы, которые можно арендовать по цене от 5 700 грн в месяц.

Улица Милютенко, 7 – 1-комнатная за 5 700 грн. Дом расположен на 3-м этаже 9-этажного дома, общая площадь — 32 м². Здесь есть все необходимые удобства, кроме бытовой техники, но владелец готов купить технику за свой счет. До станции метро – 10 минут пешком. Это отличный вариант для тех, кто готов уложиться в недорогую аренду и дополнительно организовать быт.

Улица Армянская, 27/31 – 1-комнатная за 6 000 грн. Жилье на 9-м этаже, с хорошим ремонтом и всеми необходимыми бытовыми приборами: холодильник, стиральная машина, микроволновка. Хотя лифт не работает, выгода цены и отличная инфраструктура компенсируют этот недостаток. В пешей доступности магазины, кафе и медицинские учреждения, а также удобная транспортная развязка.

Улица Радунская, 38 – 1-комнатная за 7 000 грн. Квартира на 6 этаже кирпичного дома. Она имеет косметический ремонт, установлены счетчики на воду и всю необходимую мебель и технику для комфортного проживания: двуспальный диван, холодильник, стиральная машина, микроволновка. Жилье расположено в районе с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением к станциям метро.

Итак, самые дешевые квартиры в Киеве – это реальный вариант для аренды по доступным ценам, которые предлагают комфорт и удобство для жителей столицы.

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