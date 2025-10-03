В Ивано-Франковске готовятся к временным изменениям в транспортном сообщении из-за ограничения движения на определенном участке.

Ограничение движения в Ивано-Франковске будет введено по доброй инициативе, сообщает Politeka.

Как проинформировал представитель власти на своей официальной странице в Фейсбуке, с 14:00 до 16:00 4 октября состоится частичное ограничение движения в Ивано-Франковске, ведь центральные улицы города станут площадкой для благотворительной эстафеты «Бегу за ВСУ».

В патрульной полиции уже отметили водителям и пешеходам, чтобы те учли новые условия передвижения и отнеслись к временным неудобствам с пониманием.

Ограничения движения в Ивано-Франковске будут касаться улиц Независимости, Мельника, Лепкого и Бандеры. Это означает, что в указанные часы следует продумать другие маршруты.

Организаторы отмечают, что главная цель мероприятия – поддержать военных и показать единство общины, поэтому на несколько часов транспорт уступит место бегунам и зрителям.

Но это не единственные изменения, ожидающие водителей и пассажиров. В городе параллельно обсуждают более масштабные нововведения. В частности, улицу Сечевых Стрельцов планируют сделать односторонней на участке от Независимости до Галицкой Мазепы.

Там также намерены обустроить отдельную полосу общественного транспорта и велосипедистов. Это решение, по словам заместителя городского головы, позволит уменьшить пробки и сделать курсирование общественного транспорта более быстрым и безопасным.

Вместе со специалистами компании "Урбан прогресс" коммунальные службы смоделировали несколько вариантов организации передвижения. В настоящее время действует контрполоса для автобусов, выезжающих из Коновальца на Сечевых Стрельцов.

В то же время, на другом участке уже работает выделенная полоса в противоположном направлении. Для маршрутов, возвращаемых сейчас из Коновальца на Сечевых Стрельцов, предлагают новое направление через Сахарова, Мельника и Независимости.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили