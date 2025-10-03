В Івано-Франківську готуються до тимчасових змін у транспортному сполученні через обмеження руху на певній ділянці.

Обмеження руху в Івано-Франківську введуть через лагодійну ініціативу, повідомляє Politeka.

Як проінформував представник влади на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, з 14:00 до 16:00 4 жовтня відбудеться часткове обмеження руху в Івано-Франківську, адже центральні вулиці міста на цей час стануть майданчиком для благодійної естафети «Біжу за ЗСУ».

У патрульній поліції вже наголосили водіям та пішоходам, щоб ті врахували нові умови пересування і поставилися до тимчасових незручностей із розумінням.

Обмеження руху в Івано-Франківську стосуватимуться вулиць Незалежності, Мельника, Лепкого та Бандери. Це означає, що в зазначені години варто продумати інші маршрути.

Організатори наголошують, що головна мета заходу – підтримати військових та показати єдність громади, тому на кілька годин транспорт поступиться місцем бігунам і глядачам.

Але це не єдині зміни, які чекають на водіїв і пасажирів. У місті паралельно обговорюють більш масштабні нововведення. Зокрема, вулицю Січових Стрільців планують зробити односторонньою на ділянці від Незалежності до Галицької Мазепи.

Там також мають намір облаштувати окрему смугу для громадського транспорту і велосипедистів. Це рішення, за словами заступника міського голови, дасть змогу зменшити затори та зробити курсування громадського транспорту швидшим і безпечнішим.

Разом із фахівцями компанії «Урбан прогрес» комунальні служби змоделювали кілька варіантів організації пересування. Нині діє контрсмуга для автобусів, які виїжджають із Коновальця на Січових Стрільців.

Водночас, на іншій ділянці вже працює виділена смуга у протилежному напрямку. Для маршрутів, які зараз повертають із Коновальця на Січових Стрільців, пропонують новий напрямок через Сахарова, Мельника та Незалежності.

