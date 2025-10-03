Місцевих мешканців просять враховувати обмеження руху в Івано-Франківській області, тож розповідаємо, кого це стосується.

Обмеження руху в Івано-Франківській області стосуватимуться автомобільного транспорту в одному з міст, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Державного підприємства "Дороги Прикарпаття", причина обмеження руху в Івано-Франківській області полягає у проведенні капітального ремонту залізничної колії, що тимчасово унеможливить проїзд на певній ділянці.

Обмеження руху в Івано-Франківській області торкнеться залізничного переїзду, який розташований на вулиці Винниченка у Городенці.

За даними державного підприємства "Дороги Прикарпаття", роботи відбуватимуться на перегоні між Городенкою-завод і Стефанештами. Незручності триватимуть в період з 08:00 до 20:00 6 жовтня.

Саме в цей день автомобільний транспорт не зможе проїхати на зазначеному відрізку дороги. Для мешканців і водіїв, які щодня користуються цим маршрутом, така новина означає необхідність завчасно планувати поїздки на 6 жовтня.

Це хоч і ускладнить маршрут для деяких місцевих мешканців, однак зекономить час і нерви, витрачені на затори та очікування.

Нагадаємо, що в сфері транспорту відбулася й більш приємна подія. Коломийська громада нещодавно отримала новий шкільний автобус для потреб ліцею №4 імені Сергія Лисенка.

Цей транспортний засіб допоможе у перевезенні дітей до навчального закладу, зокрема двох учнів з особливими освітніми потребами. До цього у ліцеї був лише один автобус, який не міг охопити усіх школярів.

