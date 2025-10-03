Ограничения движения в Ивано-Франковской области будут относиться к автомобильному транспорту в одном из городов, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице Государственного предприятия "Дороги Прикарпатья", причина ограничения движения в Ивано-Франковской области заключается в проведении капитального ремонта железнодорожного пути, что временно исключит возможность проезда на определенном участке.
Ограничение движения в Ивано-Франковской области коснется железнодорожного переезда, расположенного на улице Винниченко в Городенке.
По данным государственного предприятия "Дороги Прикарпатья", работы будут проходить на перегоне между Городенко-завод и Стефанештами. Неудобства продлятся в период с 08:00 до 20:00 6 октября.
В этот день автомобильный транспорт не сможет проехать на указанном отрезке дороги. Для жителей и водителей, ежедневно пользующихся этим маршрутом, такая новость означает необходимость заблаговременно планировать поездки на 6 октября.
Это хоть и усложнит маршрут для некоторых местных жителей, однако сэкономит время и нервы, потраченные на пробки и ожидания.
Напомним, что в сфере транспорта произошло и более приятное событие. Коломыйское общество недавно получило новый школьный автобус для нужд лицея №4 имени Сергея Лысенко.
Это транспортное средство поможет в перевозке детей в учебное заведение, в том числе двух учащихся с особыми образовательными потребностями. До этого в лицее был один автобус, который не мог охватить всех школьников.
