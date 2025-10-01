Местные жители могут пересмотреть график отключения газа на 2 октября во Львовской области, поэтому рассказываем детали.

График отключения газа на 2 октября во Львовской области подразумевает временные неудобства в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальной фейсбук-странице Радеховского городского совета, причиной ограничений является проведение ремонтных и аварийных работ на газопроводах среднего давления.

График отключения газа на 2 октября во Львовской области охватывает сразу два района. В селе Нестаничи Шептицкого района газоснабжение прекратят 2.10 с 09:00 до 17:00.

Соответствующее решение было принято для проведения ремонтных работ, которые должны обеспечить безопасную и стабильную работу системы. Жителей призывают заранее учесть эти ограничения и быть готовыми к отсутствию голубого топлива в указанный период.

После завершения работ газоснабжение в Нестаничах будет возобновлено. Работники газовой службы отмечают, что эти шаги необходимы для предупреждения возможных аварий и для поддержания надлежащего технического состояния оборудования.

Кроме того, график отключения газа на 2 октября во Львовской области касается и жителей Дрогобыча . Здесь неудобства также продлятся 2.10 с 09:00 до 17:00.

Снабжение будет прекращено на нескольких улицах: М. Грушевского, 140, 142, 146, 148, 154, 162, 164, 166, Стрыйская, 393, 397, 411, 415, П. Орлика, 1, пер. Огородной, 5, 7, 9, 13, 22 Января, 26а, Сагайдачного, 8, 12.

Коммунальщики отмечают, что подобные мероприятия связаны с проведением аварийно-ремонтных работ. Это позволит восстановить стабильность газоснабжения и предотвратить перебои в будущем.

