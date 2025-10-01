Місцеві жителі мають змогу переглянути графік відключення газу на 2 жовтня у Львівській області, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення газу на 2 жовтня у Львівській області передбачає тимчасові незручності у кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній фейсбук-сторінці Радехівської міської ради, причиною обмежень є проведення ремонтних та аварійних робіт на газопроводах середнього тиску.

Графік відключення газу на 2 жовтня у Львівській області охоплює одразу два райони. У селі Нестаничі Шептицького району газопостачання припинять 2.10 з 09:00 до 17:00.

Відповідне рішення ухвалили для проведення ремонтних робіт, які мають забезпечити безпечну та стабільну роботу системи. Жителів закликають заздалегідь врахувати ці обмеження і бути готовими до відсутності блакитного палива у зазначений період.

Після завершення робіт газопостачання у Нестаничах буде відновлене. Працівники газової служби наголошують, що ці кроки є необхідними для попередження можливих аварій та для підтримки належного технічного стану обладнання.

Окрім цього, графік відключення газу на 2 жовтня у Львівській області стосується і мешканців Дрогобича. Тут незручності також триватимуть 2.10 з 09:00 до 17:00.

Постачання буде припинене на кількох вулицях: М. Грушевського, 140, 142, 146, 148, 154, 162, 164, 166, Стрийська, 393, 397, 411, 415, П. Орлика, 1, пров. Огородній, 5, 7, 9, 13, 22 Січня, 26а, Сагайдачного, 8, 12.

Комунальники зазначають, що такі заходи пов’язані з проведенням аварійно-ремонтних робіт. Це дозволить відновити стабільність газопостачання та запобігти перебоям у майбутньому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Львові та області: хто може отримати їжу у липні, перелік критеріїв.

Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Львові: кому в місті готові платити від 27 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Львівській області: українцям повідомили про нестачу важливого товару.