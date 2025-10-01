Именно этот недостаток формирует риски и делает дефицит продуктов в Сумской области и в других регионах фактически неизбежным.

Дефицит продуктов в Сумской области в ближайшее время может существенно отразиться на стоимости продовольственных товаров, сообщает Politeka.

Об ожидании следующего сезона рассказал глава Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский.

По его информации, в маркетинговом году 2025-2026 аграрный сектор сможет собрать около 21 миллиона тонн пшеницы. Однако только 10,3 миллиона пригодны для использования в пищевой отрасли. Важнее зерно первого и второго классов, которое применяется для изготовления хлебобулочной продукции. Прогнозируемый объем составляет всего 1,7 миллиона тонн, что значительно ниже потребности. Именно этот недостаток формирует риски и делает дефицит продуктов в Сумской области и в других регионах фактически неизбежным.

Кроме того, дополнительным фактором есть соперничество между перерабатывающими предприятиями и экспортерами за доступ к качественному сырью. Часть фермеров сохраняет урожай на складах, ожидая более выгодной цены. Такая тактика повышает напряжение и влияет на рынок муки и готовой продукции.

Отдельную угрозу представляет рожь. В сезоне 2025/26 планируется ввоз около 9 тысяч тонн, тогда как в предыдущем году импорт составлял лишь 1,6 тысячи. Это подчеркивает растущую зависимость страны от внешних поставок.

В итоге ограниченные запасы зерна, конкуренция между участниками рынка и отложенная продажа урожая создают условия для подорожания. Нехватка пшеницы высоких классов уже формирует главные тенденции и угрозы продовольственной стабильности, демонстрируя сложность ситуации.

