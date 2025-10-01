Саме ця нестача формує ризики і робить дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах фактично неминучим.

Дефіцит продуктів у Сумській області найближчим часом може суттєво позначитися на вартості харчових товарів, повідомляє Politeka.

Про очікування наступного сезону розповів очільник Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський.

За його інформацією, у маркетинговому році 2025-2026 аграрний сектор зможе зібрати близько 21 мільйона тонн пшениці. Проте лише 10,3 мільйона придатні для використання у харчовій галузі. Найважливішим є зерно першого та другого класів, яке застосовується для виготовлення хлібобулочної продукції. Прогнозований обсяг становить лише 1,7 мільйона тонн, що значно нижче потреби. Саме ця нестача формує ризики і робить дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах фактично неминучим.

Крім того, додатковим чинником є суперництво між переробними підприємствами та експортерами за доступ до якісної сировини. Частина фермерів зберігає врожай на складах, очікуючи вигіднішої ціни. Така тактика підвищує напруження й впливає на ринок борошна та готової продукції.

Окрему загрозу становить жито. У сезоні 2025/26 планується ввезення приблизно 9 тисяч тонн, тоді як у попередньому році імпорт складав лише 1,6 тисячі. Це підкреслює зростаючу залежність країни від зовнішніх постачань.

У підсумку, обмежені запаси зерна, конкуренція між учасниками ринку та відкладений продаж врожаю створюють умови для подорожчання. Нестача пшениці високих класів уже формує головні тенденції і загрози для продовольчої стабільності, демонструючи складність ситуації.

Джерело: Elevatorist.com.

