Спеціалісти ДТЕК попереджають про застосування нових графіків відключення світла в Київській області із 2 по 4 жовтня 2025 року.

ДТЕК оголосив детальні графіки відключення світла в Київській області на період із 2 по 4 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

На четвер, 2 жовтня, знеструмлення заплановані в таких населених пунктах області:

із 8:30 до 16:30 – Бородянка (вул. Ботанічна, Весела, Європейська, Київська, Лісна, Польова, Ліни Костенко, Робітнича, Садова, Центральна);

із 8:30 до 16:30 – Нова Буда (вулиці Травнева та Нова);

із 8:30 до 18:30 – Рокитне (Заводська, Лівобережна, провулки Кам’яний, Надрічний, Шевченка).

Також на території Рокитнянської громади обмеження діятимуть у пʼятницю, 3 жовтня, із 8:30 до 18:30 в Маківці (вул. Білоцерківська, Гайова, Леоніда Каденюка, Садова, Травнева) та Новій Маківці (Садова, Українська), пише Politeka.

Крім того, у Вишгородському районі Київської області в межах Пірнівської громади графіки відключення світла застосовуватимуть у пʼятницю з 9:00 до 18:00 у таких населених пунктах:

Вища Дубечня (Соборна, Спаська);

Новосілки (Амбулаторна, Буртова, Пришкільна, Вишгородська, Вишнева, Воровського, Деснянська, Енергетиків, Затишна, Кар’єрна, Квітнева, Кедрова, Корольова, Лагерна, Центральна, Лісова, Лобановського, Лугова, Молодіжна, Оболонська та ін.);

Нижча Дубечня (Бендика, Берегова, Верховинська, Вишнева, Григорія Савченка, Деснянська, Дубова, Коцюбинського, Озерна, Прикарпатська, Соснова, Троїцька, Фестивальна та ін.).

А в суботу, 4 числа, графіки відключення світла в Київській області торкнуться села Нові Петрівці – там із 9:00 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці будинків по вулицях Межигірська, Дзвінкова, Шевченка.

Останні новини України:

