Специалисты ДТЭК предупреждают о применении новых графиков отключения света в Киевской области со 2 по 4 октября 2025 года.

ДТЭК объявил детальные графики отключения света в Киевской области на период со 2 по 4 октября 2025 года, сообщает Politeka.

На четверг, 2 октября, обесточения запланированы в следующих населенных пунктах области:

с 8:30 до 16:30 – Бородянка (ул. Ботаническая, Веселая, Европейская, Киевская, Лесная, Полевая, Лины Костенко, Рабочая, Садовая, Центральная);

с 8:30 до 16:30 – Новая Буда (улицы Майская и Новая);

с 8:30 до 18:30 – Рокитное (Заводская, Левобережная, переулки Каменный, Недрический, Шевченко).

Также на территории Рокитнянскй общины ограничения будут действовать в пятницу, 3 октября, с 8:30 до 18:30 в Маковке (ул. Белоцерковская, Гаевая, Леонида Каденюка, Садовая, Майская) и Новой Маковке (Садовая, Украинская), пишет Politeka.

Кроме того, в Вышгородском районе Киевской области в пределах Пирновской общины графики отключения света будут применяться в пятницу с 9:00 до 18:00 в следующих населенных пунктах:

Высшая Дубечня (Соборная, Спасская);

Новоселки (Амбулаторная, Буртова, Пришкольная, Вышгородская, Вишневая, Воровского, Деснянская, Энергетиков, Уютная, Карьерная, Апрельская, Кедровая, Королева, Лагерная, Центральная, Лесная, Лобановского, Луговая, Молодежная, Оболонская и др.)

Низшая Дубечня (Бендика, Береговая, Верховинская, Вишневая, Григория Савченко, Деснянская, Дубовая, Коцюбинского, Озерная, Прикарпатская, Сосновая, Троицкая, Фестивальная и др.).

А в субботу, 4 числа, графики отключения света в Киевской области коснутся села Новые Петровцы – там с 9:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жильцы домов по улицам Межигорская, Звонковая, Шевченко.

