ДТЭК объявил детальные графики отключения света в Киевской области на период со 2 по 4 октября 2025 года, сообщает Politeka.
На четверг, 2 октября, обесточения запланированы в следующих населенных пунктах области:
- с 8:30 до 16:30 – Бородянка (ул. Ботаническая, Веселая, Европейская, Киевская, Лесная, Полевая, Лины Костенко, Рабочая, Садовая, Центральная);
- с 8:30 до 16:30 – Новая Буда (улицы Майская и Новая);
- с 8:30 до 18:30 – Рокитное (Заводская, Левобережная, переулки Каменный, Недрический, Шевченко).
Также на территории Рокитнянскй общины ограничения будут действовать в пятницу, 3 октября, с 8:30 до 18:30 в Маковке (ул. Белоцерковская, Гаевая, Леонида Каденюка, Садовая, Майская) и Новой Маковке (Садовая, Украинская), пишет Politeka.
Кроме того, в Вышгородском районе Киевской области в пределах Пирновской общины графики отключения света будут применяться в пятницу с 9:00 до 18:00 в следующих населенных пунктах:
- Высшая Дубечня (Соборная, Спасская);
- Новоселки (Амбулаторная, Буртова, Пришкольная, Вышгородская, Вишневая, Воровского, Деснянская, Энергетиков, Уютная, Карьерная, Апрельская, Кедровая, Королева, Лагерная, Центральная, Лесная, Лобановского, Луговая, Молодежная, Оболонская и др.)
- Низшая Дубечня (Бендика, Береговая, Верховинская, Вишневая, Григория Савченко, Деснянская, Дубовая, Коцюбинского, Озерная, Прикарпатская, Сосновая, Троицкая, Фестивальная и др.).
А в субботу, 4 числа, графики отключения света в Киевской области коснутся села Новые Петровцы – там с 9:00 до 18:00 без электроэнергии останутся жильцы домов по улицам Межигорская, Звонковая, Шевченко.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о подорожании продуктов: чего ожидать осенью 2025 года.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на электроэнергию: кого затронули изменения.
Кроме того, Politeka рассказывала о денежной помощи для пенсионеров: кто может претендовать на выплаты, перечень категорий.