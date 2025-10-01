Підвищення тарифів на воду в Одеській області дозволить забезпечити безперебійну роботу водопостачання та водовідведення у 2026 році.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області повідомило комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал», про що інформує Politeka.

Інформацію опубліковано на офіційному порталі Білгород-Дністровської міської громади. Діючі тарифи були затверджені міською радою рішенням № 554 від 30 грудня 2024 року та почали діяти з 1 лютого 2025 року. На даний час централізоване водопостачання коштує 45,60 грн/м³ з ПДВ, водовідведення — 43,40 грн/м³ з ПДВ. Існуючі тарифи покривають лише 89 % фактичних витрат на водопостачання та 84 % — на водовідведення, через що виникла потреба у їх перегляді для безперебійного обслуговування.

При формуванні нових тарифів враховано підвищення вартості електроенергії, зростання заробітних плат, а також здорожчання матеріалів та послуг зовнішніх організацій. Після перерахунку централізоване водопостачання для мешканців складатиме 46,60 грн/м³ з ПДВ, водовідведення — 50,53 грн/м³ з ПДВ.

Згідно з чинними правилами інформування споживачів про тарифи, усі пропозиції й зауваження подаються у письмовому вигляді та розглядаються КП «Білгород-Дністровськводоканал». Їх можна надсилати поштою за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, або електронною поштою: vodokanal-bd@ukr.net з позначкою «зауваження і пропозиції до тарифів». Така процедура гарантує прозорість та дозволяє споживачам брати участь у формуванні економічно обґрунтованих тарифів.

Отже, підвищення тарифів на воду в Одеській області дозволить забезпечити безперебійну роботу водопостачання та водовідведення у 2026 році, гарантує стабільний доступ до ресурсів і підтримку надійності комунальної інфраструктури для всіх категорій населення.

