Повышение тарифов на воду в Одесской области позволит обеспечить бесперебойную работу водоснабжения и водоотвода в 2026 году.

Повышение тарифов на воду в Одесской области сообщило коммунальное предприятие "Белгород-Днестровскводоканал", о чем информирует Politeka.

Информация опубликована на официальном портале Белгород-Днестровского городского общества. Действующие тарифы были утверждены городским советом решением №554 от 30 декабря 2024 года и начали действовать с 1 февраля 2025 года. В настоящее время централизованное водоснабжение стоит 45,60 грн/м³ с НДС, водоотвод — 43,40 грн/м³ с НДС. Существующие тарифы покрывают только 89% фактических затрат на водоснабжение и 84% — на водоотвод, из-за чего возникла необходимость в их пересмотре для бесперебойного обслуживания.

При формировании новых тарифов учтено повышение стоимости электроэнергии, рост заработной платы, а также удорожание материалов и услуг внешних организаций. После пересчета централизованное водоснабжение для жителей будет составлять 46,60 грн/м³ с НДС, водоотвод – 50,53 грн/м³ с НДС.

Согласно действующим правилам информирования потребителей о тарифах все предложения и замечания представляются в письменном виде и рассматриваются КП «Белгород-Днестровскводоканал». Их можно посылать по почте по адресу: 67701, г. Белгород-Днестровский, переулок Водопроводный, 1, или по электронной почте: vodokanal-bd@ukr.net с пометкой «замечания и предложения к тарифам». Такая процедура гарантирует прозрачность и позволяет потребителям участвовать в формировании экономически обоснованных тарифов.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Одесской области позволит обеспечить бесперебойную работу водоснабжения и водоотвода в 2026 году, гарантирует стабильный доступ к ресурсам и поддержку надежности коммунальной инфраструктуры для всех категорий населения.

