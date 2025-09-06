Местных жителей предупреждают об ограничении движения транспорта во Львовской области, так что рассказываем подробнее.

Ограничение движения транспорта во Львовской области будет введено в связи с плановыми работами на переезде между Сокалем и Шептицким, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале Сокальского городского совета, временные неудобства в виде ограничения движения транспорта во Львовской области коснутся водителей и пассажиров, ведь на два дня проезд автомобилей будет полностью перекрыт для ремонта колеи и дорожного покрытия.

Ограничение движения транспорта во Львовской области начнется в 6 часов утра 8 сентября и продлится до 20 часов 9 сентября 2025 года. За это время специалисты "Каменка-Бугская дистанция пути" будут обновлять путевую инфраструктуру и дорожное покрытие железнодорожного переезда на дороге местного значения "Сокаль - Шептицкий".

Работы будут проходить без перерывов и будут охватывать все пространство переезда, так что пересекать его будет невозможно. Чтобы снизить неудобства для водителей, проезд будет организован по согласованной схеме объезда через населенные пункты Бендюга и Поторица по автодороге «Шептицкий – Перетоки».

Местные жители призывают заранее планировать маршруты и учитывать дополнительное время в пути.

Местные власти обращаются к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности откорректировать свои планы.

