Дефіцит продуктів у Львівській області може торкнутися лише вітчизняних товарів через неврожайність, повідомляє Politeka.

За прогнозами експертів, обмеження пропозиції вже зараз позначається на внутрішньому ринку, а споживачі починають відчувати дефіцит овочів і фруктів.

Аграрний сезон виявився складним: затяжні холоди, несприятливі погодні умови та інші фактори поставили під загрозу стабільність врожаю. Через це прогнозують проблеми з постачанням продуктів на внутрішньому ринку не лише у Львівській області, а й у інших регіонах.

Весняні та літні погодні аномалії негативно вплинули на більшість культур. Багато фермерів зазнали фінансових втрат замість очікуваного прибутку. Через це традиційного сезонного здешевлення свіжих овочів та фруктів не спостерігається. Кількість продукції на ринку обмежена, і навіть заготовлених запасів на зиму може виявитися менше, ніж зазвичай.

У таких умовах підвищення вартості свіжих товарів виглядає неминучим. Економіст Едуард Каражия пояснює, що імпорт здатен стабілізувати ринок: якщо іноземні продукти не надходитимуть, ціни на українські вироби зростуть через відсутність конкуренції. Чим більше імпортних товарів, тим менше підстав у вітчизняних виробників підвищувати ціни.

Попри проблеми з овочами та фруктами, українці не відчують нестачі хліба чи круп. Відтак, дефіцит у Львівській області торкнеться не всього.

Виробництво зернових у країні перевищує внутрішні потреби, забезпечуючи продовольчу безпеку. Водночас експорт має особливості: фермери отримують лише невелику частку прибутку, тоді як основний фінансовий зиск отримують трейдери та логістичні компанії, часто через інші країни або офшорні зони. Це створює додаткові виклики для вітчизняних аграріїв.

