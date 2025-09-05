Дефицит продуктов во Львовской области может затронуть только отечественные товары из-за неурожайности, сообщает Politeka.

По прогнозам экспертов, ограничение предложения уже сейчас отражается на внутреннем рынке, а потребители начинают испытывать дефицит овощей и фруктов.

Аграрный сезон оказался сложным: затяжные холода, неблагоприятные условия и другие факторы поставили под угрозу стабильность урожая. Поэтому прогнозируют проблемы с поставкой продуктов на внутреннем рынке не только во Львовской области, но и в других регионах.

Весенние и летние погодные аномалии оказали негативное влияние на большинство культур. Многие фермеры понесли финансовые потери вместо ожидаемой прибыли. Поэтому традиционного сезонного удешевления свежих овощей и фруктов не наблюдается. Количество продукции на рынке ограничено, а также заготовленных запасов на зиму может оказаться меньше, чем обычно.

В таких условиях повышение стоимости свежих товаров выглядит неизбежным. Экономист Эдуард Каражия объясняет, что импорт способен стабилизировать рынок: если иностранные продукты не будут поступать, цены на украинские изделия возрастут из-за отсутствия конкуренции. Чем больше импортных товаров, тем меньше оснований у отечественных производителей повышать цены.

Несмотря на проблемы с овощами и фруктами, украинцы не испытывают недостатка в хлебе или крупах. Следовательно, дефицит во Львовской области коснется не всего.

Производство зерновых в стране превышает внутренние потребности, обеспечивая продовольственную безопасность. В то же время экспорт имеет особенности: фермеры получают лишь небольшую долю прибыли, тогда как основную финансовую выгоду получают трейдеры и логистические компании, часто через другие страны или оффшорные зоны. Это создает дополнительные вызовы отечественным аграриям.

Источник: 112.ua

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ во Львове и области: кто может получить еду в июле, перечень критериев.

Также Politeka писала, Работа для пенсионеров во Львове: кому в городе готовы платить от 27 тысяч.