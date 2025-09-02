Бесплатное жилье для переселенцев можно найти как в городских условиях, так и в сельской местности.

Бесплатное жилье для переселенцев в Черкасской области доступно в разных населенных пунктах региона благодаря инициативам владельцев частных домов, сообщает Politeka.

Информация о предложениях публикуется на платформе «Допомагай», позволяющей найти временное или длительное убежище в городе и селах.

В Черкассах по улице Шевченко, 18 предлагается одна комната для проживания без ограничений по сроку. Кто угодно может воспользоваться этой возможностью.

В селе Легедзино Тальновского района хозяин готов принять пожилую женщину. В жилье есть пять комнат, газовое отопление, бойлер и внутренний санузел. Территория включает в себя сад и двор. Владелец, 75 лет, ищет одинокую женщину старше 60 лет для совместного проживания. Проживание бесплатно, коммунальные услуги оплачивать не нужно. Ожидается, что жительница будет помогать в быту, в частности, готовить еду, для удобства и комфортного сожительства.

Еще один вариант расположен в Золотоношском районе. Частный дом площадью 48 квадратных метров подходит для двух пожилых людей. В доме есть кухня, спальня, коридор и зал. Отопление печное и газовое, кухня оборудована холодной водой, во дворе обустроен колодец с насосом и центральное водоснабжение.

Доступны сад, огород, летний душ, уличный туалет и хозяйственные постройки для содержания животных. Село снабжено асфальтированными дорогами, медицинской помощью, школой, детсадом, библиотекой, аптеками и магазинами.

Так что бесплатное жилье для переселенцев в Черкасской области можно найти как в городских условиях, так и в сельской местности. Предложения отличаются по площади, удобствам и условиям проживания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей и возможностей людей.

