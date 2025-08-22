Вдова подала позов до суду, вимагаючи захистити її право на спадкування належної пенсії в Черкасах.

Вдова у Черкасах звернулася до суду з вимогою стягнути з Пенсійного фонду України суму пенсії в розмірі 157 021 гривню, яка належала її померлому чоловікові, але так і не була виплачена за його життя, передає Politeka.

Про це повідомляється у рішенні Придніпровського районного суду міста Черкаси.

Після смерті чоловіка жінка, яка є єдиною спадкоємицею, оскільки син померлого відмовився від своєї частки спадщини, подала заяву на отримання невиплачених коштів. На виконання рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 7 жовтня 2022 року було проведено перерахунок виплат чоловіка та нараховано доплату у розмірі 157 021 гривню.

Однак ця сума так і не була виплачена через відсутність фінансування з державного бюджету. Головне управління Пенсійного фонду в Черкаській області у листах нотаріусу і вдові повідомило, що дані кошти не входять до складу спадщини, через що нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії з виплати пенсії.

Незадоволена такою відмовою, вдова подала позов до суду, вимагаючи захистити її право на спадкування належної пенсії в Черкасах. Суд детально розглянув обставини справи і встановив, що відповідно до чинного законодавства України суми, які не були виплачені померлому пенсіонеру, переходять у спадок спадкоємцям у повному обсязі, без будь-яких часових обмежень.

Суд також зазначив, що норми Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які регламентують виплату пенсії не більше ніж за три роки до дня звернення, не поширюються на відносини, пов’язані зі спадкуванням невиплачених грошей.

Тому дії Пенсійного фонду, що відмовив у виплаті вдові, судовий орган визнав незаконними і зобов’язав орган виплатити нараховану суму у 157 021 гривню.

