Вдова подала иск в суд, требуя защитить ее право на наследование положенной пенсии в Черкассах.

Вдова в Черкассах обратилась в суд с требованием взыскать с Пенсионного фонда Украины сумму пенсии в размере 157 021 гривну, принадлежавшую ее умершему мужчине, но так и не выплаченную за его жизнь, передает Politeka.

Об этом говорится в решении Приднепровского районного суда города Черкассы.

После смерти мужчины женщина, являющаяся единственной наследницей, поскольку сын умершего отказался от своей доли наследства, подала заявление на получение невыплаченных средств. Во исполнение решения Черкасского окружного административного суда от 7 октября 2022 года был произведен перерасчет выплат мужчины и начислена доплата в размере 157 021 гривна.

Однако эта сумма так и не была выплачена из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета. Главное управление Пенсионного фонда в Черкасской области в письмах нотариуса и вдове сообщило, что данные средства не входят в состав наследства, из-за чего нотариус отказал в совершении нотариального действия по выплате пенсии.

Недовольная таким отказом, вдова подала иск в суд, требуя защитить ее право на наследование положенной пенсии в Черкассах. Суд детально рассмотрел обстоятельства дела и установил, что в соответствии с действующим законодательством Украины суммы, не выплаченные умершему пенсионеру, переходят по наследству наследникам в полном объеме, без каких-либо временных ограничений.

Суд также отметил, что нормы Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», регламентирующие выплату пенсии не более чем за три года до дня обращения, не распространяются на отношения, связанные с наследованием невыплаченных денег.

Поэтому действия Пенсионного фонда, отказавшего в удовлетворительной выплате, судебный орган признал незаконными и обязал орган выплатить начисленную сумму в 157 021 гривну.

