Актуальные предложения для переселенцев публикует сайт Допомагай.

В Днепре по улице Савкина предлагают размещение на короткий период для трех человек в трехкомнатной квартире. Жилье имеет раздельный санузел, газовое отопление и интернет. Квартира находится в кирпичном пятиэтажном доме, входящем в девятиэтажный комплекс, оборудованный лифтом.

Помещение теплое, рядом есть магазины, парк, река, озеро и метро. До вокзала можно добраться через десять минут. Проживание предполагает совместное пользование с хозяйкой, заселение возможно сразу.

В поселке Васильковка Васильковского района сдаются две комнаты в частном доме. В общей сложности помещение состоит из четырех комнат, кухни, санузла и прихожей. Для обитателей доступны холодильник, микроволновка, стиральная машина-автомат и минимальный набор мебели. Отопление газовое, вода и колонка находятся в доме.

Владельцы предпочитают людей старше пятидесяти лет, имеющих опыт проживания в сельской местности. Вместе проживает пожилая женщина, новые жители должны поддерживать порядок в доме, саду и огороде. Оплата предусматривает только коммунальные услуги.

Еще одно предложение находится в Пятихатках Пятихатского района. Предлагают бесплатный дом для одного мужчины в доме с электричеством, отоплением дровами и двориком. Проживание рассчитано на парня из интерната, сироту, одинокого пенсионера или мужчины, который ценит тишину и рыбалку. Бесплатно предоставляются питание, одежда и моющие средства. Взамен ожидается помощь по хозяйству, порядочность и адекватность.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно найти в Днепре, Васильковке и Пятихатках. Предложения отличаются условиями и продолжительностью, но общим остается доступность и поддержка переселенцев, нуждающихся в временном жилье.

