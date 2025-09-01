Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровської області можна знайти у Дніпрі, Васильківці та П’ятихатках.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровської області доступне у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції для переселенців публікує сайт Допомагай.

У Дніпрі на вулиці Савкіна пропонують розміщення на короткий період для трьох осіб у трикімнатній квартирі. Житло має роздільний санвузол, газове опалення та інтернет. Квартира знаходиться в цегляному п’ятиповерховому будинку, що входить до дев’ятиповерхового комплексу, обладнаного ліфтом.

Приміщення тепле, поруч є магазини, парк, річка, озеро та метро. До вокзалу можна дістатися за десять хвилин. Проживання передбачає спільне користування з господаркою, заселення можливе одразу.

У селищі Васильківка Васильківського району здаються дві кімнати у приватному будинку. Загалом приміщення складається з чотирьох кімнат, кухні, санвузла та прихожої. Для мешканців доступні холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина-автомат та мінімальний набір меблів. Опалення газове, вода та колонка є у будинку.

Власники надають перевагу людям старше п’ятдесяти років, які мають досвід проживання у сільській місцевості. Разом проживає жінка похилого віку, нові мешканці мають підтримувати порядок у будинку, саду та на городі. Оплата передбачає лише комунальні послуги.

Ще одна пропозиція розташована у П’ятихатках П’ятихатського району. Пропонують безкоштовний дім для одного чоловіка у будинку з електрикою, опаленням дровами та двориком. Проживання розраховане на хлопця з інтернату, сироту, самотнього пенсіонера або чоловіка, який цінує тишу та риболовлю. Безоплатно надаються харчування, одяг та мийні засоби. Взамін очікується допомога по господарству, порядність та адекватність.

Отже, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровської області можна знайти у Дніпрі, Васильківці та П’ятихатках. Пропозиції відрізняються умовами та тривалістю, але спільним залишається доступність та підтримка переселенців, що потребують тимчасового житла.

