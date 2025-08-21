В Полтаве перекроют движение транспорта, из-за чего на дороги города будут действовать ограничения, о чем следует знать жителям и гостям города, сообщает Politeka.net.

Исполнительный комитет Полтавского городского совета принял сразу два важных решения, которые касаются организации дорожного передвижения в городе и напрямую связаны с проведением необходимых ремонтов на инженерных сетях.

Эти меры предусматривают как полное, так и частичное перекрытие улиц, что позволит коммунальным и частным предприятиям осуществить обновление и восстановление коммуникаций, от которых зависит комфорт и безопасность жителей.

Первое решение касается коммунального предприятия Полтаватеплоэнерго. Этой организации предоставлено официальное разрешение на перекрытие движения транспорта в Полтаве по ул. Героев чернобыльцев, более известное многим полтавчанам под старым названием Чапаева.

В Полтаве перекроют движение транспорта из-за проведения аварийных ремонтов по трубопроводу тепловой сети отопления. Речь идет о участке, проходящем между жилыми домами по адресам 6/22 и 10. Специалисты предприятия отмечают, что ремонт носит неотложный характер, ведь повреждение теплотрассы может привести к значительным проблемам в отопительный сезон.

Согласно принятому решению, ограничение на этой улице будет продолжаться в течение 25 календарных дней с момента его принятия. Таким образом, завершение работ и возобновление проезда ожидается ориентировочно до 15 сентября. В этот период водителям советуют заранее планировать свои маршруты и пользоваться объездными дорогами, чтобы избежать пробок и неудобств.

Второе решение исполкома касается улицы Решетиловской, которая раньше называлась ул. Маршала Бирюзова. Здесь продолжаются земляные работы, непосредственно связанные с ремонтом газопровода. Их выполнением занимается Частное предприятие Полтава Стройкомплекс.

Речь идет об отрезке от переулка Шевченко до ул. Героев ОУН. Согласно изменениям, внесенным в предыдущее решение, передвижение транспорта здесь будет ограничено до 20 сентября 2025 года. Это позволит рабочим завершить все необходимые работы без риска безопасности участников дорожного движения.

Таким образом, в ближайшие недели жители должны учитывать указанные ограничения при передвижении по городу. В городском совете подчеркивают, что эти меры являются временными и необходимыми для обеспечения бесперебойной работы важных коммуникационных систем.

