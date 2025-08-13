В условиях такого кризиса дефицит продуктов в Полтавской области становится особенно ощутимым.

Дефицит продуктов в Полтавской области накаляется на фоне исчезновения с магазинных полок популярных видов рыбы, таких как щука и толстолобик, сообщает Politeka.

Ихтиолог Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины Юлия Куцоконь объяснила, что причина нынешнего кризиса заключается в обвале рыбной промышленности. Основным фактором стало уничтожение Каховского водохранилища, из-за чего объемы отлова во многих водоемах сократились до критически низкого уровня.

Специалист также отметила осложнения, связанные с военным положением. Промышленный отлов сдерживают запреты, бюрократические преграды, заминирование территорий и потеря доступа к традиционным местам отлова. Большинство водоемов сейчас либо пересохло, либо заблокировано, что делает невозможным ловля рыбы в этих зонах. Это оказывает непосредственное влияние на розничную торговлю, где заметно резкое уменьшение ассортимента.

По данным супермаркетов, толстолобик у "Сильпо" стоит 111 гривен за килограмм, а в сети Varus – уже 180 гривен. Щука стала менее доступной: во многих торговых точках ее нет совсем, а там где есть цена превышает 190 гривен за килограмм.

В условиях такого кризиса дефицит продуктов в Полтавской области становится особенно ощутимым – полки остаются преимущественно пустыми, а стабильность поставок находится под вопросом. Эксперты отмечают, что улучшение ситуации в ближайшее время не прогнозируется.

К слову, жители региона также могут получить продукты бесплатно. В рамках проекта "Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны на территориях Украины" объявлена регистрация на получение транзитных продуктовых наборов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.