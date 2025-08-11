Дополнительные выплаты для ВПЛ в Полтавской области не предоставляются в нескольких случаях.

Внутри перемещенным лицам выплачивается пособие, однако в августе часть переселенцев может остаться без выплат для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

О том, почему украинцы могут остаться безденежьями, отмечается в постановлении №332 Кабинета министров Украины .

Размер выплаты для ВПЛ в Полтавской области составляет 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен для других категорий получателей. Они назначаются на шесть месяцев, начиная с месяца подачи заявления, независимо от конкретной даты обращения. Длительность получения пособия не может превышать 12 месяцев.

Повторное назначение помощи еще на полгода возможно для семей, в составе которых:

одинокие родители;

дети до 18 лет;

многодетные семейства;

лица с инвалидностью;

граждане пенсионного возраста;

украинцы, проходящие лечение или реабилитацию после ранения, полученного в результате войны;

лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью или детьми с особыми потребностями;

студенты или учащиеся из числа внутренне перемещенных лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся на дневной форме и не имеющие собственной семейства.

Трудоспособные граждане, которые в течение трех месяцев после назначения помощи не устроились на работу, не зарегистрировались в центре занятости или не открыли собственное дело как физическое лицо-предприниматель, должны выполнить хотя бы одно из этих условий. В противном случае выплаты могут быть прекращены.

Дополнительные выплаты для ВПЛ в Полтавской области не предоставляются, если семья перестает отвечать критериям получения помощи. Это касается случаев, когда среднемесячный доход на одного члена семьи превышает 9 440 гривен. Финансовая поддержка также не назначается, если семья вернулась на прежнее место жительства или если кто-либо из ее членов находился за границей более 30 дней подряд или суммарно более 60 дней в течение полугода.

Обо всех таких изменениях необходимо сообщать лично, по почте или через доступные онлайн-сервисы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Субсидия для пенсионеров в Полтаве с 1 августа: в ПФУ предупредили, в каких ситуациях нужно повторно подавать заявку.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 августа: часть украинцев может потерять помощь, названы причины.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: украинцам можно рассчитывать на горячие обеды, где выдают.