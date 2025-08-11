Додаткові виплати для ВПО у Полтавській області не надаються у декількох випадках.

Внутрішньо переміщеним особам виплачують допомогу, проте у серпні частина переселенців може залишитися без виплат для ВПО у Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Про те, чому українці можуть лишитись безгрошей, зазначається у постанові №332 Кабінету міністрів України.

Розмір виплати для ВПО у Полтавській області становить 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю і 2 000 гривень для інших категорій отримувачів. Виплати призначаються на шість місяців, починаючи з місяця подання заяви, незалежно від конкретної дати звернення. Загальна тривалість отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців.

Повторне призначення виплат ще на пів року можливе для сімей, у складі яких є:

одинокі батьки;

діти віком до 18 років;

багатодітні родини;

особи з інвалідністю;

громадяни пенсійного віку;

українці, які проходять лікування або реабілітацію після поранення, отриманого внаслідок війни;

особи, що доглядають за людьми з інвалідністю чи дітьми з особливими потребами;

студенти або учні з числа внутрішньо переміщених осіб віком від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі та не мають власної сім’ї.

Працездатні громадяни, які протягом трьох місяців після призначення допомоги не влаштувалися на роботу, не зареєструвалися у центрі зайнятості чи не відкрили власну справу як фізична особа-підприємець, повинні виконати хоча б одну з цих умов. В іншому випадку виплати можуть бути припинені.

Додаткові виплати для ВПО у Полтавській області не надаються, якщо родина перестає відповідати критеріям для отримання допомоги. Це, зокрема, стосується випадків, коли середньомісячний дохід на одного члена сім’ї перевищує 9 440 гривень. Фінансова підтримка також не призначається, якщо сім’я повернулася на попереднє місце проживання або якщо хтось із її членів перебував за кордоном понад 30 днів поспіль чи сумарно більш як 60 днів протягом пів року.

Про всі такі зміни необхідно повідомляти особисто, поштою або через доступні онлайн-сервіси.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидія для пенсіонерів в Полтаві з 1 серпня: в ПФУ попередили, в яких ситуаціях потрібно повторно подавати заявку.

Також Politeka повідомляла, Виплати для ВПО у Полтавській області з 1 серпня: частина українців може втратити допомогу, названо причини.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: українцям можна розраховувати на гарячі обіди, де видають.