Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Полтавській області з 11 по 13 серпня.

Введено графік відключення світла в Полтавській області з 11 по 13 серпня через масштабні ремонтні роботи, які були заздалегіть запланованими, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Скороходівській селищній раді.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла в Полтавській області з 11 по 13 серпня. Обмеження введуть 11 серпня 2025 року. Час: з 08:00 до 17:00.

Населені пункти, де можливі перерви в електропостачанні: Петрівка, Скибівка, Трудолюбівка, Первозванівка, Рябківка, Филенкове, Андрійки, Бреусівка, Чутове, Скороходове, Таверівк, Лозуватка, Винники, Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Рибалки та Сушки.

У вівторок, 12 числа, через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) знеструмлення торкнеться міста Горішні-Плавні. Так, з 7:45 до 17:45 не буде електроенергії на вулицях - Соснова, 5, 14-А, 21, 20-60; Хвойна, 13-17; вул. Лиманна, 8-22, 24-60, 7-73; Сковороди, 21-А та пров.Польовий, 5-15.

У середу, 13 числа, без світла залишаться в смт Скороходове (вулиці Елеваторна, Заводська, Молодіжна, Полтавська, Пшенична та Стрілець). Також до 17 години вимкнення чекатимуть на населені пункти Рябківка, Филенкове, Шевченківка та Скибівка. Причини відключень – капітальні роботи, розчищення трас повітряних ліній, технічне обслуговування.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Полтавській області з 11 по 13 серпня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидія для пенсіонерів в Полтаві з 1 серпня: в ПФУ попередили, в яких ситуаціях потрібно повторно подавати заявку.

Також Politeka повідомляла, Виплати для ВПО у Полтавській області з 1 серпня: частина українців може втратити допомогу, названо причини.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: українцям можна розраховувати на гарячі обіди, де видають.