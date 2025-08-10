Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области с 11 по 13 августа.

Введен график отключения света в Полтавской области с 11 по 13 августа из-за масштабных ремонтных работ, заранее запланированных, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в Скороходовском поселковом совете.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света в Полтавской области с 11 по 13 августа. Ограничения будут введены 11 августа 2025 года. Время: с 08:00 до 17:00.

Населенные пункты, где возможны перерывы в электроснабжении: Петровка, Скибовка, Трудолюбовка, Первозвановка, Рябковка, Филенково, Андрюша, Бреусовка, Чутово, Скороходово, Таверовка, Лозоватка, Винники, Кащевка, Красноселье, Мальцы, Вторая, Панасовка, Пригаровка, Рыбаки и Сушки.

Во вторник, 12 числа, из -за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) обесточивание коснется города Горишни-Плавни. Так, с 7:45 до 17:45 не будет электроэнергии на улицах – Сосновая, 5, 14-А, 21, 20-60; Хвойно, 13-17; ул. Лиманная, 8-22, 24-60, 7-73; Сковороды, 21-А и пер. Полевой, 5-15.

В среду, 13 числа, без света останутся в пгт Скороходово (улицы Элеваторная, Заводская, Молодежная, Полтавская , Пшеничная и Стрелец). Также до 17 часов ограничения будут ждать населенные пункты Рябковка, Филенково, Шевченковка и Скибовка. Причины отключений – капитальные ремонты, расчистка трасс воздушных линий, техническое обслуживание.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области с 11 по 13 августа.

