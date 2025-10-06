Дефицит продуктов в Киевской области в 2025 году четко отразился на фрукте, традиционно пользующемся высоким спросом среди населения, сообщает Politeka.

По словам эксперта Тараса Баштанника, летом цены на плоды ежемесячно росли на 5-7%, достигая 60-80 гривен за килограмм на пике сезона. Основными факторами стали ограниченные запасы, дефицит продуктов в Киевской области, ухудшение качества урожая и нехватка современных хранилищ. Поэтому страна вынуждена была закупать яблоки за рубежом, что нетипично для традиционного экспортера.

Уже с августа ситуация немного выровнялась: сегодня фрукты можно приобрести за 30–50 гривен за килограмм. Специалисты прогнозируют ежемесячный рост на 3-5% в ближайшее время. Несмотря на временные перебои, Украина продолжает поставлять яблоки за границу, но в период дефицита продуктов в Киевской области и других регионах объемы импорта могут увеличиваться.

Цены внутри страны во многом определяются ставками экспорта и рыночной стоимостью яблочного концентрата. Если внутренняя цена снижается, производители чаще предпочитают переработку или экспортные поставки, чтобы избежать убытков.

Разница в стоимости популярных сортов колеблется в пределах 5-10%, и на цену влияют калибр, окрас, вкусовые качества и общее качество плодов. Потребители предпочитают массовые сорта, а фермеры при высадке новых видов учитывают региональные условия и риски.

Погодные факторы имеют значение: летние и осенние колебания температуры определяют окраску яблок. Неурожайные сезоны последних двух лет привели к потерям и сокращению урожая на 30–40% в этом году и около 50% в прошлом. Так что дефицит продуктов в Киевской области продолжает создавать серьезные вызовы для рынка и населения.

Источник: agroweek.

