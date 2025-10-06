Пассажиров просят внимательно следить за обновлением расписания и планировать свои поездки с учетом нового графика движения поездов в Днепр.

"Укрзализныця" вводит новый график движения поездов в Днепр в связи с масштабными ремонтными работами в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В связи с проведением плановых ремонтных работ на отдельных участках путей в пригородном железнодорожном сообщении с 6 по 10 октября произойдут изменения в расписании движения и маршрутах ряда поездов. В «Укрзализныце» отметили важность таких технических мер для обеспечения безопасности пассажирских перевозок и повышения надежности инфраструктуры.

На этот период временно не будет курсировать пригородный состав №7012, обычно осуществляющий рейсы по маршруту Каменское – Днепр. Пассажирам, пользующимся этим сообщением, рекомендуют заранее скорректировать свои планы и воспользоваться альтернативными рейсами.

Кроме того, будет внесен новый график движения поездов в Днепр. Это касается экспресса №6173, курсирующего по направлению Берестин – Днепр. Отправление этого рейса будет осуществляться в 14:35, а прибытие - в 18:56. Ранее он отправлялся в 14:55 и прибывал в 19:16, поэтому пассажирам следует учесть смещение времени почти на 20 минут в своем расписании.

Также в этот период вводится новый график движения поездов для экспресса №7008/7007. Вместо привычного сообщения Краматорск – Каменское он будет курсировать по ограниченному маршруту только до станции Днепр. Это позволит обеспечить стабильное пассажирское сообщение в условиях проведения ремонтных работ и одновременно обеспечить безопасность движения.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением расписания и планировать свои поездки с учетом изменений, которые будут действовать в течение указанного периода.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области: платежи вырастут у части украинцев.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре: кто имеет право на помощь.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 в Днепропетровской области: когда в дома будет тепло.