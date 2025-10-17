Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает частичную компенсацию коммунальных платежей для престарелых в зимний период 2025/26 годов, сообщает Politeka.
Программу реализует организация "Каритас Полтава" в рамках инициативы "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине" при поддержке CRS Catholic Relief Services.
Цель этого проекта — поддержать людей, которые потеряли свое жилье из-за боевых действий и сейчас проживают в Полтавской и Зинковской общинах, уменьшая финансовое давление во время отопительного сезона.
Организаторы также советуют украинцам внимательно отслеживать выезды мобильных групп, чтобы вовремя пройти регистрацию в своем населенном пункте. Программой предусмотрена поддержка для наиболее социально уязвимых лиц: людей с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью, а также граждан старше 60 лет.
Дополнительно помощь могут получить одинокие родители, матери, беременные женщины, многодетные и приемные семьи, семьи с детьми младше трех лет, а также лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует значительных затрат.
Для участия в этой программе обязательно иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Без этих документов оформление заявки невозможно.
Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области позволяет снизить финансовую нагрузку в зимний период, обеспечивает социальную защиту и стабильность и способствует повышению безопасности наиболее уязвимых жителей региона.
