У Полтаві перекриють рух транспорту, тому у найближчі тижні мешканці мають враховувати обмеження.

У Полтаві перекриють рух транспорту, через що на дорогаз міста діятимуть обмеження, про шо варто знати жителям та гостям міста, повідомляє Politeka.net.

Виконавчий комітет Полтавської міської ради ухвалив одразу два важливих рішення, які стосуються організації дорожнього пересування у місті та безпосередньо пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт на інженерних мережах.

Ці заходи передбачають як повне, так і часткове перекриття вулиць, що дасть можливість комунальним та приватним підприємствам здійснити оновлення і відновлення комунікацій, від яких залежить комфорт та безпека мешканців.

Перше рішення стосується комунального підприємства Полтаватеплоенерго. Цій організації надано офіційний дозвіл на перекриття руху транспорту в Полтаві по вулиці Героїв чорнобильців, яка більш відома багатьом полтавцям під старою назвою Чапаєва.

У Полтаві перекриють рух транспорту через проведення аварійних ремонтних робіт на трубопроводі теплової мережі опалення. Йдеться про ділянку, що проходить між житловими будинками за адресами 6/22 та 10. Фахівці підприємства наголошують, що ремонт має невідкладний характер, адже пошкодження теплотраси може призвести до значних проблем в опалювальний сезон.

Згідно з ухваленим рішенням, обмеження на цій вулиці триватиме упродовж 25 календарних днів із моменту його прийняття. Таким чином, завершення робіт і відновлення проїзду очікується орієнтовно до 15 вересня. У цей період водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути та користуватися об’їзними дорогами, аби уникнути заторів та незручностей.

Друге рішення виконкому стосується вулиці Решетилівської, яка раніше мала назву вулиця Маршала Бірюзова. Тут тривають земляні роботи, що безпосередньо пов’язані з ремонтом газопроводу. Виконанням робіт займається Приватне підприємство Полтава будкомплекс.

Йдеться про відрізок від провулка Шевченка до вулиці Героїв ОУН. Згідно зі змінами, внесеними до попереднього рішення, пересування транспорту тут буде обмежено до 20 вересня 2025 року. Це дозволить робітникам завершити всі необхідні роботи без ризику для безпеки учасників дорожнього руху.

Таким чином, у найближчі тижні мешканці мають враховувати зазначені обмеження під час пересування містом. У міській раді підкреслюють, що ці заходи є тимчасовими і необхідними для забезпечення безперебійної роботи важливих комунікаційних систем.

