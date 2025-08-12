Українці можуть отримати додаткову грошову доплату для пенсіонерів в Полтавській області.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області призначаються українцям, що мають понаднормовий стаж, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадали у ПФУ.

Українець, який має 47 років страхового стажу, може розраховувати не лише на основну пенсію, а й на додаткову надбавку за понаднормову роботу, що перевищують встановлений мінімум. Такий значний трудовий шлях відкриває можливість вийти на заслужений відпочинок у 60, при цьому розмір пенсії визначається за спеціальною формулою Пенсійного фонду України.

Суть розрахунку полягає в тому, що пенсія дорівнює середній заробітній платі, помноженій на коефіцієнт страхового стажу. Цей підхід дозволяє врахувати і реальний розмір доходів, і тривалість офіційної роботи людини.

Окрім основної пенсії, працівники, які мають понаднормовий страховий стаж, можуть отримати додаткову грошову доплату для пенсіонерів в Полтавській області. Для чоловіків понаднормовим вважається стаж понад 35 років, а для жінок — понад 30.

За кожен повний рік понад цю межу додається 1% до базового розміру пенсії. Водночас існує обмеження: надбавка не може перевищувати 1% від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню. Це означає, що за кожен додатковий рік роботи пенсія зростатиме на 23 гривні 61 копійку.

Варто зазначити, що для тих, кому пенсія була призначена до жовтня 2011-ого, розрахунок понаднормового досвіду проводиться за іншими правилами: понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Таким чином, навіть кілька додаткових років роботи можуть принести відчутну доплату для пенсіонерів в Полтавській області: до щомісячних виплат, особливо для тих, хто має багаторічний досвід та стабільний заробіток.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидія для пенсіонерів в Полтаві з 1 серпня: в ПФУ попередили, в яких ситуаціях потрібно повторно подавати заявку.

Також Politeka повідомляла, Виплати для ВПО у Полтавській області з 1 серпня: частина українців може втратити допомогу, названо причини.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: українцям можна розраховувати на гарячі обіди, де видають.