Доплаты для пенсионеров в Полтавской области назначаются украинцам, имеющим сверхурочный стаж, сообщает Politeka.net.

Об этом напомнили в ПФУ.

Украинец, у которого 47 лет страхового стажа, может рассчитывать не только на основную пенсию, но и на дополнительную надбавку за сверхурочную работу, превышающую установленный минимум. Такой значительный трудовой путь открывает возможность выйти на заслуженный отдых в 60, размер пенсии определяется по специальной формуле ПФУ.

Суть расчета состоит в том, что пенсия равна средней заработной плате, умноженной на коэффициент страхового стажа. Этот подход дозволяет учитывать и настоящий размер доходов, и длительность официальной работы человека.

Кроме основной выплаты работники, имеющие сверхурочный страховой стаж, могут получить дополнительную денежную доплату для пенсионеров в Полтавской области. Для мужчин сверхурочным считается стаж более 35 лет, а для женщин - более 30 лет.

За каждый полный год сверх этого предела прибавляется 1% к базовому размеру пенсии. В то же время существует ограничение: надбавка не может превышать 1% от размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 гривну. Это означает, что за каждый дополнительный год работы выплата будет расти на 23 гривны 61 копейку.

Стоит отметить, что для тех, кому пенсия была назначена до октября 2011, расчет сверхурочного опыта проводится по другим правилам: более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин. Таким образом, даже несколько дополнительных лет работы могут принести ощутимую доплату для пенсионеров в Полтавской области: к ежемесячным выплатам, особенно для тех, кто имеет многолетний опыт и стабильный заработок.

