Новый график движения транспорта в Кривом Роге следует знать для местных жителей, ведь это позволит избежать неудобств.

В Кривом Роге обнародовали новый график движения транспорта , учитывающий обновленные рейсы троллейбусов и скоростного трамвая, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге опубликован в местном тематическом Телеграмм-сообществе. Изменения коснулись маршрутов, курсирующих в разных частях города.

Заметные обновления произошли, прежде всего, на маршруте №11, который проходит через ключевые точки города. По новому графику движения транспорта в Кривом Роге первый рейс троллейбуса №11 в будние дни отправляется в 5:14 с пл. 95 квартал и движется через Каспийскую, Светальскую до конечной остановки на Заводской.

В обратном направлении первый рейс уезжает в 5:56 от Заводской. Последний рейс троллейбуса проходит в 21:37, а с Заводской в обратном направлении в 22:35. В выходные и праздничные дни количество поездок несколько сокращено, но первые и последние отправления сохраняются по расписанию рабочего дня.

Местных жителей призывают заранее планировать поездки с учетом изменений, ведь изменения в схеме передвижения могут повлиять на время и удобство доезда в нужные места.

Кроме того, изменения затронули и скоростной трамвай на маршруте №3М. Первые выезды в выходные стартуют в 04:41 со станции Заречная, а по будням в 05:05. Введено разделение на первую и вторую смену, а отправление с ключевых остановок, таких как Трампарк, Проспект Южный и улица Обогатительная, скорректированы для удобства пассажиров.

Это позволяет учесть утренние и вечерние часы пика и обеспечить комфортный доезд на работу и домой. Подробную информацию о работе указанных маршрутов ищите на официальных ресурсах или в Телеграмм-сообществе.

