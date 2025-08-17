Новый график движения транспорта в Кривом Роге уже обнародован для жителей, сообщает Politeka.

Опубликовали его в сообществе "Транспорт Кривого Рога".

Согласно информации, трамвай №2 курсирует между Пл. Домностроителей и ул. Буковинском. В своем маршруте он останавливается на ключевых остановках, среди которых – Пл. Соборности, Ул. Отечества, Трамвайная арка, Ул. Украинский, Ул. Ньотона. Движение организовано как по будням, так и по выходным дням.

Первый вагон отправляется из Пл. Домностроителей в 05:06, в обратном направлении с ул. Буковинской - в 05:15. Средний интервал между рейсами составляет от 10 до 12 минут.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге внедрен для улучшения удобства пассажиров. Кроме маршрута №2, обновления коснулись и трамвайной линии №4.

Жителей города призывают заранее ознакомиться с актуальными графиками и планировать поездки с учетом корректировки времени. Новое расписание позволяет лучше сориентироваться в расписании рейсов и сократить время ожидания.

Актуальные данные уже размещены в открытом доступе как онлайн, так и непосредственно на остановках. Рекомендуется следить за обновлениями в проверенных источниках.

Ранее также сообщалось об изменениях на маршруте номер 1, троллейбусы которого соединяют ключевые районы города такие как Центрально-Городской, Металлургический и Долгинцевский. Начиная свое движение с площади Защитников Украины и завершая на станции Кривой Рог-Главный, она проезжает ключевые точки городов.

С понедельника по пятницу из Кривого Рога-Главного первый рейс отправляется в 5:53, а последний в 22:20.

