Новий графік руху транспорту в Кривому Розі варто знати для місцевих мешканців, адже це дозволить уникнути незручностей.

У Кривому Розі оприлюднили новий графік руху транспорту, який враховує оновлені рейси тролейбусів та швидкісного трамваю, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі опублікували у місцевій тематичній Телеграм-спільноті. Зміни торкнулися маршрутів, які курсують у різних частинах міста.

Помітні оновлення відбулися, перш за все, на маршруті №11, який пролягає через ключові точки міста. За новим графіком руху транспорту в Кривому Розі, перший рейс тролейбуса №11 у будні дні відправляється о 5:14 з пл. 95 квартал і рухається через Каспійську, Світальського до кінцевої зупинки на Заводській.

У зворотному напрямку перший рейс виїжджає о 5:56 від Заводської. Останній рейс тролейбуса відбувається о 21:37, а з Заводської у зворотному напрямку о 22:35. У вихідні та святкові дні кількість поїздок трохи скорочена, але перші та останні відправлення зберігаються за розкладом робочого дня.

Місцевих мешканців закликають завчасно планувати поїздки з урахуванням змін, адже зміни у схемі пересування можуть вплинути на час та зручність доїзду до потрібних місць.

Крім того, зміни торкнулися і швидкісного трамваю на маршруті №3М. Перші виїзди у вихідні стартують о 04:41 зі станції Зарічна, а у будні о 05:05. Введено поділ на першу та другу зміну, а відправлення з ключових зупинок, таких як Трампарк, Проспект Південний та вулиця Збагачувальна, скориговано для зручності пасажирів.

Це дозволяє врахувати ранкові та вечірні пікові години та забезпечити комфортний доїзд на роботу і додому. Всю детальнішу інформацію щодо роботи вказаних маршрутів шукайте на офіційних ресурсах чи у Телеграм-спільноті.

