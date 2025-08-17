Новий графік руху транспорту у Кривому Розі вже оприлюднили для жителів, повідомляє Politeka.

Опублікували його у спільноті «Транспорт Кривого Рогу».

Згідно з інформацією, трамвай №2 курсує між Пл. Домнобудівників і Вул. Буковинською. У своєму маршруті він зупиняється на ключових зупинках, серед яких — Пл. Соборності, Вул. Вітчизни, Трамвайна арка, Вул. Українська, Вул. Ньотона. Рух організовано як у будні, так і у вихідні дні.

Перший вагон вирушає з Пл. Домнобудівників о 05:06, у зворотному напрямку з Вул. Буковинської — о 05:15. Середній інтервал між рейсами складає від 10 до 12 хвилин.

Новий графік руху транспорту у Кривому Розі впроваджено для покращення зручності пасажирів. Крім маршруту №2, оновлення торкнулися і трамвайної лінії №4.

Жителів міста закликають завчасно ознайомитися з актуальними графіками та планувати поїздки з урахуванням коригування часу. Новий розклад дозволяє краще зорієнтуватися у розкладі рейсів і скоротити час очікування.

Актуальні дані вже розміщено у відкритому доступі — як онлайн, так і безпосередньо на зупинках. Рекомендується стежити за подальшими оновленнями у перевірених джерелах.

До слова, раніше також повідомлялося про зміни на маршруті номер 1, тролейбуси якого з'єднують ключові райони міста такі як Центрально-Міський, Металургійний та Довгинцівський. Починаючи свій рух із площі Захисників України і завершуючи на станції Кривий Ріг-Головний, він проїжджає ключові точки міст.

З понеділка по п’ятницю із Кривий Ріг-Головний перший рейс відправляється о 5:53, а останній о 22:20.

