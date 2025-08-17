Жители Кривого Рога, оказавшиеся в трудных обстоятельствах, могут рассчитывать на гуманитарную помощь для пенсионеров от организации Каритас при содействии Caritas Norge, сообщает Politeka.

Как говорится на фейсбук-странице Каритаса, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется в рамках нового этапа социальной поддержки.

Программа предусматривает выдачу ваучеров, которые можно использовать в магазинах АТБ для приобретения гигиенических средств. Это позволит обеспечить людей товарами, без которых трудно сохранить базовый уровень комфорта и достоинства.

Благотворители отмечают, что стремятся сделать такие вещи доступными для тех, кто из-за войны войны или сложных жизненных обстоятельств утратил возможность самостоятельно их покупать. Поддержка рассчитана на социально уязвимые группы.

Это люди с инвалидностью первой группы, те, кто лежат больными и нуждается в постоянном уходе, а также семьи с детьми с инвалидностью. Важно, чтобы получатели принадлежали к одной из этих категорий.

Кроме того, существуют дополнительные критерии. Вы можете стать участником программы, если вы являетесь внутренне перемещенным лицом, временно проживающим в нашем облцентре. Также ваучеры могут получить местные жители, чьи дома были повреждены в результате боевых действий.

Для этого необходимо иметь официальный акт о повреждении жилья. Еще одно основание для участия в программе – это получение ранений из-за обстрелов, подтвержденных медицинской справкой.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется по четкому механизму. Сначала нужно пройти регистрацию, после чего производится проверка документов и подтверждение права на получение ваучера.

