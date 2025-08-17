Жителі Кривого Рогу, які опинилися у скрутних обставинах, можуть розраховувати на гуманітарну допомогу для пенсіонерів від організації Карітас за сприяння Caritas Norge, повідомляє Politeka.

Як йдеться на фейсбук-сторінці Карітасу, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається в межах нового етапу соціальної підтримки.

Програма передбачає видачу ваучерів, які можна використати у магазинах мережі АТБ для придбання гігієнічних засобів. Це дозволить забезпечити людей товарами, без яких складно зберегти базовий рівень комфорту та гідності.

Благодійники наголошують, що прагнуть зробити такі речі доступними для тих, хто через війну або складні життєві обставини втратив можливість самостійно їх купувати. Підтримка розрахована на соціально вразливі групи.

Це люди з інвалідністю першої групи, ті, хто є лежачими хворими і потребує постійного догляду, а також родини з дітьми з інвалідністю. Важливо, щоб отримувачі належали до однієї з цих категорій.

Крім цього, існують додаткові критерії. Ви можете стати учасником програми, якщо є внутрішньо переміщеною особою, яка тимчасово проживає у нашому облцентрі. Також ваучери можуть отримати місцеві мешканці, чиї домівки були пошкоджені внаслідок бойових дій.

Для цього необхідно мати офіційний акт про пошкодження житла. Ще одна підстава для участі у програмі - це отримання поранень через обстріли, підтверджене медичною довідкою.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається за чітким механізмом. Спершу потрібно пройти реєстрацію, після чого відбувається перевірка документів і підтвердження права на отримання ваучера.

