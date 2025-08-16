Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области заставляет местных жителей отдавать значительную часть своего семейного бюджета на оплату ЖКУ.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области официально утверждено исполкомом городского совета, и жители города уже получают новые платежки, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области произошло в соответствии с решением исполнительного комитета Измаильского городского совета №431 от 28 мая 2025 года.

КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" предупредило жителей об изменениях еще за неделю до официального внедрения новых расценок. С 1 июня централизованное водоснабжение населения выросло с 27 гривен 50 копеек до 34.30 за кубический метр, а это дополнительные 6 гривен 80 копеек или 24,7%.

Централизованный водоотвод для потребителей теперь стоит 42 гривны 30 копеек вместо 33.40. Для многоэтажек холодная вода из внутридомовых систем подорожала до 35:10, а водоотвод до 42:90.

В водоканале пояснили, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, в частности, в Измаиле, обусловлено значительным подорожанием электроэнергии и расходных материалов, а также увеличением фонда оплаты труда.

Напомним, что последний пересмотр расценок на ЖКУ в Измаиле происходил больше года назад, в июне 2024 года. Несмотря на то, что это стало неприятной новостью для местных жителей, Сергей Чабан в комментарии Интент.Инсайт рассказал, что после завершения военного положения планируется дальнейший рост.

Сейчас действующая стоимость составляет 35 грн за кубометр воды, а ожидаемая новая цена может составить 55 гривен 44 копейки. По его словам, такая цена экономически обоснована и позволит покрыть расходы предприятия, но окончательного решения еще нет.

