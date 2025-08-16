Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області змушує місцевих мешканців віддавати значну частину свого сімейного бюджету на оплату ЖКП.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області офіційно затверджено виконкомом міської ради, і мешканці міста вже отримують нові платіжки, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області відбулося відповідно до рішення виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради №431 від 28 травня 2025 року.

КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" попередило мешканців про зміни ще за тиждень до офіційного впровадження нових розцінок. З 1 червня централізоване водопостачання для населення зросло з 27 гривень 50 копійок до 34.30 за кубічний метр, а це додаткові 6 гривень 80 копійок або 24,7%.

Централізоване водовідведення для споживачів тепер коштує 42 гривні 30 копійок замість 33.40. Для багатоповерхівок холодна вода з внутрішньобудинкових систем подорожчала до 35.10, а водовідведення до 42.90.

У водоканалі пояснили, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, зокрема в Ізмаїлі, зумовлене значним подорожчанням електроенергії та витратних матеріалів, а також збільшенням фонду оплати праці.

Нагадаємо, що останній перегляд розцінок на ЖКП в Ізмаїлі відбувався більше, ніж рік тому, в червні 2024 року. Попри те, що це вже стало неприємною новиною для місцевих мешканців, Сергій Чабан у коментарі Інтент.Інсайт розповів, що після завершення воєнного стану планується подальше зростання.

Зараз діюча вартість становить 35 грн за кубометр води, а очікувана нова ціна може сягнути 55 гривень 44 копійки. За його словами, така ціна є економічно обґрунтованою і дозволить покрити витрати підприємства, але остаточного рішення ще немає.

