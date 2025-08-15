Новый график движения транспорта в Кривом Роге может повлиять на скорость доезда до работы или по другим делам, поэтому это следует учитывать.

В Кривом Роге вступил в силу новый график движения транспорта , касающийся, в частности, троллейбуса №8, сообщает Politeka.

Как информируют в местном тематическом сообществе, безвозмездный коммунальный транспорт продолжает курсировать по городу, только теперь новый график движения в Кривом Роге учитывает комендантский час и разные дни недели.

Так, троллейбус №8 начинает курсировать со станции Красная и проходит через 95-й квартал, площадь Владимира Великого, Александра Химеченко, Ясень и завершается на улице Заводской.

В будние дни первый троллейбус отправляется в 6:07, а последний отправляется в 20:33. В обратном направлении курсирование начинается в 5:42, а завершается в 21:37. У выходных и праздничных дней есть несколько иное расписание: первый - стартует в 6:09, а последний так же в 20:33.

В обратном направлении время выхода из остановки ст. Кривой Рог не меняется – 5:42 и 21:37 соответственно. Новый график движения транспорта означает, что местным следует заранее планировать поездки. Это поможет избежать ненужных неудобств.

Кроме того, в городе обновили расписание скоростного трамвая маршрута №3М. Первая поездка со станции «Заречная» начинается очень рано – в 04:41 в выходные дни и в 05:05 в будни. Для удобства пассажиров ввели разделение на две смены. Также внесли коррективы при отправлении с важных остановок, таких как «Трампарк», «Проспект Южный» и «ул. Обогатительно».

Местные власти подчеркивают, что обновления учитывают время-пик утром и вечером, что должно сделать поездки более комфортными для местных жителей и гостей города.

