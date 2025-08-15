Новий графік руху транспорту в Кривому Розі може вплинути на швидкість доїзду до роботи чи в інших справах, тому це варто враховувати.

У Кривому Розі набув чинності новий графік руху транспорту, який стосується, зокрема, тролейбуса №8, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій тематичній спільноти, безоплатний комунальний транспорт продовжує курсувати містом, тільки тепер новий графік руху в Кривому Розі враховує комендантську годину та різні дні тижня.

Так, тролейбус №8 починає курсувати зі станції Червона і пролягає через 95-й квартал, площу Володимира Великого, Олександра Химеченка, Ясень і завершується на вулиці Заводській.

У будні дні перший тролейбус відправляється о 6:07, а останній вирушає о 20:33. У зворотному напрямку, курсування розпочинається о 5:42, а завершується о 21:37. Вихідні та святкові дні мають дещо інший розклад: перший - стартує о 6:09, а останній так само о 20:33.

У зворотному напрямку час виходу із зупинки ст.Кривий Ріг не змінюється - 5:42 та 21:37 відповідно. Новий графік руху транспорту означає, що місцевим варто заздалегідь планувати поїздки. Це допоможе уникнути непотрібних незручностей.

Крім того, у місті оновили розклад швидкісного трамвая маршруту №3М. Перша поїздка зі станції «Зарічна» починається дуже рано - о 04:41 у вихідні дні і о 05:05 у будні. Для зручності пасажирів запровадили поділ на дві зміни. Також внесли корективи у час відправлення з важливих зупинок, таких як «Трампарк», «Проспект Південний» та «вул. Збагачувальна».

Місцева влада наголошує, що оновлення враховують час-пік вранці і ввечері, що має зробити поїздки більш комфортними для місцевих мешканців та гостей міста.

