Самый точный прогноз погоды в Запорожье с 8 по 15 августа позволит украинским спланировать свои дела заранее.

Самый точный прогноз погоды в Запорожье с 8 по 15 августа свидетельствует об отсутствии резких колебаний температуры, стабильном ветре и практически полном отсутствии осадков, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Метеофор .

В течение этого периода температура будет днем подниматься до +30, а ночью будет опускаться до +16…+18 градусов.

С 8 по 15 августа будет властвовать преимущественно северный воздушный перенос. Скорость ветра будет колебаться от 4 до 12 м/с. Самые мощные порывы будут ожидаться 9 числа – до 12 м/с, тогда как самые маленькие – 13 августа.

В начале недели дневные температуры будут достигать +29, а ночью прогнозируется до +18. Впоследствии, 11 числа, ожидается кратковременное понижение до +26, однако уже на следующий день столбики термометров снова вернутся к отметке +28.

13–15 числа погода будет стабильно жаркой: синоптики прогнозируют +30 днем и до +17 ночью. Осадки практически не предполагаются. Только 15 числа возможно минимальное количество влаги – до 0,2 мм. В другие дни атмосферные фронты будут оставаться сухими.

Итак, наиболее точный прогноз погоды в Запорожье будет показывать с 8 по 15 августа теплую, бездождевую динамику с доминированием северного ветра и комфортным температурным режимом.

Этот прогноз существенно отличается от предыдущей недели, когда температура была еще стабильнее, а осадков практически не было. Итак, жителям Запорожья следует быть готовыми к теплой, но переменчивой погоде с возможностью кратковременных дождей.

Такие предсказания, предоставленные синоптиками, позволят украинцам, проживающим в Запорожье, спланировать свои дела заранее.

