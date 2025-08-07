Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 8 по 15 серпня дозволить українцям спланувати свої справи заздалегідь.

Найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 8 по 15 серпня свідчить про відсутність різких коливань температури, стабільний вітер та практично повну відсутність опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Метеофор.

Протягом цього періоду температура вдень підніматиметься до +30, а вночі опускатиметься до +16…+18 градусів.

З 8 по 15 серпня пануватиме переважно північне повітряне перенесення. Швидкість вітру коливатиметься від 4 до 12 м/с. Найпотужніші пориви очікуватимуться 9 числа — до 12 м/с, тоді як найменші — 13 серпня.

На початку тижня денні температури сягатимуть +29, а вночі прогнозується до +18. Згодом, 11 числа, очікується короткочасне зниження до +26, проте вже наступного дня стовпчики термометрів знову повернуться до позначки +28.

13–15 числа погода буде стабільно спекотною: синоптики прогнозують +30 вдень та до +17 уночі. Опади практично не передбачаються. Лише 15 числа можлива мінімальна кількість вологи — до 0,2 мм. В інші дні атмосферні фронти залишатимуться сухими.

Отже, найбільш точний прогноз погоди у Запоріжжі з 8 по 15 серпня показуватиме теплу, бездощову динаміку з домінуванням північного вітру та комфортним температурним режимом.

Цей прогноз істотно відрізняється від попереднього тижня, коли температура була ще більш стабільною, а опадів практично не було. Отже, жителям Запоріжжя варто бути готовими до теплої, але мінливої погоди з можливістю короткочасних дощів.

Такі передбачення, надані синоптиками, дозволять українцям, які мешкають в Запоріжжі, спланувати свої справи заздалегідь.

