Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области является важным инструментом поддержки для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно тем, кто из-за войны войны покинул родные места, сообщает Politeka.

Временное убежище предоставляют частные лица, государственные структуры или коммунальные организации.

Актуальная информация о размещении, свободных местах и контактах размещена на платформе "Там, де вас чекають". Для удобного поиска переселенцам рекомендован сервис "Прихисток". На странице нужно выбрать область, ввести количество людей и состав семьи – система покажет соответствующие предложения. После этого следует напрямую обратиться к арендодателям. Подобный принцип имеет волонтерский ресурс "Допомагай", где также публикуют объявления.

Областные администрации и местные власти организуют размещение переселенцев в местах компактного поселения (МКП). Чтобы попасть в такие локации, необходимо заявить о необходимости во время эвакуации, обратиться в гуманитарный штаб или позвонить на горячую линию.

Кроме жилья, внутренне перемещенные лица могут обращаться в органы соцзащиты за адресной помощью. Граждане, которые предоставляют собственное жилье бесплатно, имеют право на государственную компенсацию — соответствующее заявление необходимо подать в органы самоуправления.

К слову, в Одесской области переселенцы также могут получить бесплатные продукты. Центр работает шесть дней в неделю, ежедневно оказывая всестороннюю помощь нуждающимся.

Кроме материальной поддержки, в центре работают психологи и консультанты, оказывающие эмоциональную помощь людям, пережившим травматические события или испытывающим психологическую усталость.

